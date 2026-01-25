President Donald Trump
lijkt de laatste maanden zichtbaar veranderd: trager, slaperiger en motorisch minder zeker. Een Amerikaanse arts, de internist en longarts Bruce Davidson,
stelt zelfs dat er “meerdere vormen van bewijs” zijn dat Trump een beroerte heeft doorgemaakt,
vermoedelijk aan de linkerkant van de hersenen. Officiële bevestiging uit het Witte Huis ontbreekt, maar de beelden stapelen zich op.
Davidson wijst op video’s waarin Trump
zijn voeten schuifelend verplaatst, de trap van Air Force One voorzichtig afdaalt en zijn rechterhand krampachtig in zijn linkerhand ondersteunt. Bij momenten is zijn spraak onduidelijk en lijkt hij woorden te garbelen, wat volgens de arts past bij schade in het zogeheten gebied van Broca
, dat cruciaal is voor taalproductie. Ook opvallend: de president lijkt tijdens vergaderingen en publieke optredens regelmatig bijna in slaap te vallen, wat Davidson koppelt aan “excessive daytime sleepiness”,
een bekend verschijnsel na een beroerte
.
Belangrijk is dat de arts Trump niet zelf heeft onderzocht
en zich baseert op publieke observaties – van video’s tot het verhaal rond een mysterieuze MRI‑scan die later door het Witte Huis werd gebagatelliseerd.