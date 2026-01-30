Waterkoker (stroom) of fluitketel (gas): Wat is voordeliger en welke is de duurzame keuze?

De hoeveelheid energie die je aan een
liter water moet toevoegen om het te laten koken, is altijd
hetzelfde. Maar is het goedkoper om de waterkoker erbij te pakken, of
kun je het klusje beter laten klaren door een fluitketel op het
gasformuis te zetten? Wat is het goedkoopst en welke optie is het
meest efficiënt?
Efficiëntie
Als je een pan op het gasfornuis zet,
dan gaat er veel warmte(-energie) verloren langs de pan. Je kunt
vanuit efficiëntie-oogpunt dan ook beter een elektrische waterkoker
gebruiken om het water aan het borrelen te brengen. Ongeveer 80
procent van de energie wordt zo overgebracht op het water. Ook
duurzaam: de waterkoker slaat direct af als de temperatuur van het
water 100 graden bereikt.
Energieverbruik
Het kost een waterkoker ongeveer 0,15
KwH aan elektriciteit om 1 liter water tot 100 graden te verhitten.
Ditzelfde kost zo'n 0,03 m3 aan gas op het fornuis, schrijft Radar
. De
hoeveelheid verbruikt gas staat ongeveer gelijk aan 0,30 Kwh, omdat
je uit 1 m3 aardgas grofweg 10 Kwh aan energie onttrekt. Je zou dus
kunnen zeggen dat je met een waterkoker de helft van de energie
verbruikt, vergeleken met een pan op het vuur.
Wat is goedkoper?
Momenteel is de gasprijs gemiddeld €
1,38 per m3, en de elektriciteitsprijs gemiddeld € 0,34 per kWh. Je
betaalt dus circa 4 cent om een liter water te koken op het
gasfornuis, en zo'n 5 cent om hetzelfde te doen met de waterkoker.
Water koken op gas is dus zo'n 20 procent goedkoper. Als je elke dag
drie liter water kookt, dan kost dit grapje je op jaarbasis ongeveer
40 euro (gas) of 50 euro (stroom).
Verspilling
De kosten kunnen door verschillende
factoren ook nog anders uitvallen (onder andere: een ander type
waterkoker of fluitketel en wisselende energieprijzen). Maar het zijn
duidelijk geen hemelbestormende verschillen. Wil je geld besparen op
energieverbruik, dan ligt de winst dan ook niet snel bij het koken
van water. De beste manier om toch te besparen als je water kookt, is
om precies de hoeveelheid water te koken die je nodig hebt. Een volle
waterkoker verhitten voor één kopje thee is onnodige verspilling
van energie.
Duurzame keuze
Wil je energie sparen omdat het beter
is voor het milieu, dan is een keuze voor een waterkoker beter. Je
verbruikt immers minder energie om het water tot het kookpunt te
brengen, je kunt precies de benodigde hoeveelheid verwarmen en de
waterkoker stopt meteen als het kookpunt is bereikt.