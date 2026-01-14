19 dingen die je niet wist dat je iPhone kon doen (volgens de New York Times)

Hoe lang je ook al een iPhone gebruikt, er zijn altijd nieuwe (of nieuwe-voor-jou) functies te ontdekken. En het vinden van een tijdbesparende truc na zoveel jaren is, eerlijk gezegd, een verademing.

Hier zijn 19 tips en trucs waar New York Times-medewerkers dagelijks op vertrouwen. Als je ze nog niet kent, hopen we dat ze je leven een stuk makkelijker maken.

Let op: sommige functies zijn onderdeel van iOS 26 — Apple 's nieuwste besturingssysteem.

1. Identificeer planten of dieren. Maak een foto van een plant, bloem, boom of dier en tik op de Info-knop onderaan het scherm. Als je Maak een foto van een plant, bloem, boom of dier en tik op de Info-knop onderaan het scherm. Als je iPhone het herkent, verschijnt er een symbool met sterren.

2. Maak van je telefoon een draagbare witte-ruismachine. Ga naar Instellingen > Toegankelijkheid > Audio & Visueel > Achtergrondgeluiden en kies uit geluiden zoals Oceaan, Regen en Beek.

3. Laat Siri voorlezen. Open Safari en zeg "lees dit voor" tegen Siri, of tik op de Pagina-instellingen en kies Luister naar pagina.

4. Plan een bericht om later te versturen. Open een chat, typ je bericht en tik op het + teken. Selecteer Later verzenden en kies dag en tijd.

5. Pas de sluimertijd van je wekker aan. Open de Klok-app, tik op een specifiek alarm en selecteer Sluimerduur (1-15 minuten).

6. Maak gebaren die je met je stem kunt activeren. Ga naar Instellingen > Toegankelijkheid > Stembediening en maak aangepaste commando's met gebaren.

7. Verwijder snel de achtergrond van foto's. Houd een foto ingedrukt in de Bestanden-app en tik op Snelle acties > Verwijder achtergrond.

8. Gebruik de spatiebalk als cursor bij bewerken. Houd de spatiebalk lang ingedrukt om de cursor te verplaatsen naar waar je wilt bewerken.

9. Kopieer of vertaal tekst met de camera. Open de camera, richt op tekst en tik op het pictogram rechtsonder om te kopiëren, vertalen of delen.

10. Zoek wassymbolen op. Maak een foto van een waslabel, tik op Info en dan op Zoek wasvoorschriften op.

11. Vergrendel apps die je niet wilt laten openen. Houd een app ingedrukt en selecteer Vereist Face ID.

12. Voorkom dat mensen door je telefoon snuffelen. Ga naar Instellingen > Toegankelijkheid > Begeleide toegang om je telefoon op één app te vergrendelen.

13. Stuur een peiling in groepschats via Berichten. Tik in Berichten op het plusteken, selecteer Peilingen, stel je vraag met max. 12 keuzes en verstuur.

14. Beperk schermtijd voor specifieke apps. Ga naar Instellingen > Schermtijd > Applimieten > Voeg limiet toe en kies hoeveel tijd je per app toestaat.

15. Verplaats een groep apps naar een andere pagina. Houd een app ingedrukt, tik op Wijzig beginscherm, pak de app vast en tik op andere apps om ze samen te verplaatsen.

16. Deel een wifi-wachtwoord via QR-code. Open de Wachtwoorden-app, ga naar Wifi > netwerknaam > Toon netwerk-QR-code.

17. Neem gesprekken op zonder app. Tik tijdens een gesprek op Meer en dan op Start gespreksopname.

18. Ontvang meldingen wanneer je cameralens schoongemaakt moet worden. Ga naar Instellingen > Camera en schakel Lensreinigingshints in.

19. Zet gesprekken in de wacht met Hold Assist. Ga naar Instellingen > Apps > Telefoon en schakel Hold Assist-detectie in. Je wordt teruggebeld wanneer de medewerker beschikbaar is.