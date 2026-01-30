'Populaire TikTok-biker Baby Rider (19) doodgeschoten door ordetroepen Iraanse moellahs'

Steeds meer details sijpelen door over de brute repressie van protesten in Iran . Een van de slachtoffers is volgens mensenrechtenorganisaties de 19-jarige influencer Diana Bahador, online bekend als Baby Rider. De populaire TikTok - en Instagram-biker zou tijdens een demonstratie in het noorden van Iran zijn doodgeschoten door veiligheidstroepen van het regime van de ayatollahs.

Bahador kwam om het leven in de stad Gorgan. Volgens mensenrechtenorganisaties werd ze rond middernacht neergeschoten tijdens een protest. Ze zou twee keer zijn geraakt en ter plekke zijn overleden. Haar lichaam werd pas dagen later aan haar familie teruggegeven, zo meldt The Telegraph. De zaak staat symbool voor de manier waarop het Iraanse regime probeert de ware omvang van het geweld te verhullen.

Zonder hoofddoek en op de motor

Baby Rider was geen onbekende. Ze had zo’n 150.000 volgers op Instagram, waar ze video’s plaatste van spectaculaire motorstunts. Ze was in haar clips steevast zonder hoofddoek te zien. Zowel haar motorritjes als haar uiterlijk maakten haar tot een controversieel figuur in de Islamitische Republiek. Hoewel er geen expliciet wettelijk verbod bestaat voor vrouwen om motor te rijden, is het in de praktijk vrijwel onmogelijk voor hen om een motorrijbewijs te krijgen. Een hidjab is in het openbaar verplicht.

‘Ongeluk’, zegt het regime

De Iraanse staatsmedia doen het verhaal af als onzin. Volgens hen zou Bahador op 22 januari zijn omgekomen bij een verkeersongeluk in de provincie Golestan, nadat ze de controle over haar motor verloor en tegen een vangrail botste. Ook op haar eigen Instagramaccount verscheen een bericht waarin werd opgeroepen geen geruchten te verspreiden.

Volgens mensenrechtenorganisaties gebeurde dat onder druk. De Perzische schrijver Keyvan Shahbazi noemt het bericht “totaal onbetrouwbaar”. Hij stelt: “Bij het regime is deze werkwijze gebruikelijk. Niemand gelooft dit.”

Families onder druk gezet

Een bron dicht bij de familie vertelt dat het lichaam alleen werd vrijgegeven onder strikte voorwaarden: een geheime begrafenis en een publieke erkenning dat ze niet door overheidstroepen was vermoord. Shahbazi bevestigt dat patroon: “Families worden onder druk gezet om valse verklaringen te geven”, zegt hij. “Ze moeten de demonstranten de schuld geven of op een andere manier liegen over het overlijden. Zo zorgen ze ervoor dat het dodental bij demonstraties lager blijft dan het werkelijk is.”

Haar laatste Instagram-post, van 6 januari, toont een vrolijke Baby Rider op haar motor , dansend op Iraanse muziek. Het account is inmiddels offline.