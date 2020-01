Maak kennis met de Rafflesia: de grootste bloem ter wereld

Op het Indonesische eiland Sumatra is deze week de grootste bloem ter wereld ontdekt. De Rafflesia tuan-mudae heeft een doorsnee van 111 centimeter. Het vorige record stond op 107 centimeter.

Een Indonesische onderzoeker ontdekte de bloem midden in een natuurgebied in het westen van het eiland. De Rafflesia is een parasiet die groeit op een druivensoort. De bloem stinkt een uur in de wind. De geur die nog het meest lijkt op die van verrot vlees moet insecten aantrekken die voor bestuiving zorgen.

Het duurt negen dagen voor de bloem volledig in bloei staat. Na zeven dagen verwelkt hij weer. De Rafflesia kan zeven kilo zwaar worden.