Rook van Australische bosbranden bereikt Zuid-Amerika

De rook van de Australische bosbranden heeft Zuid-Amerika bereikt. Dat is 12.000 kilometer verderop. Er ligt een hele oceaan tussen.

De rookwolken bedekken een groot deel van Chili en Argentinië en ook delen van Uruguay, Brazilië, Paraguay, Peru, Ecuador en Colombia. De omvang van de rookwolken is groter dan de gehele Verenigde Staten. De beelden zijn op 1 januari gemaakt door een satelliet van NASA.

De rook heeft in Nieuw-Zeeland, dat ruim 2.000 kilometer verderop ligt, voor nog veel meer overlast gezorgd. Daar was de zon verduisterd en kleurde de lucht diep oranje. In Australië zelf zijn honderden miljoenen dieren om het leven gekomen en is 6 miljoen hectare land in de as gelegd.

Foto: NASA