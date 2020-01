Lil’ Kleine domste bontje van 2019

Bijna iedereen snapt nu eindelijk dat bont dragen geen goed idee is. Dat het openlijk laat zien dat je lak hebt aan andere zoogdieren dan mensen. Maar niet iedereen. Lil’ Kleine denkt dat het stoer is.

De Bont voor Dieren roept ieder jaar een BN’er die bont draagt uit tot Dom Bontje. Volgens de stichting is de rapper ‘een terechte winnaar’. Door het dragen van bont geeft hij jongeren het idee dat het ‘acceptabel, stoer en modieus’ is.

Een rolmodel zou niet moeten ‘pronken met bont’, vindt de stichting. Het is niet de eerste keer dat de rapper is genomineerd, maar nu hij de ‘prijs’ eindelijk gewonnen heeft, weigert hij deze in ontvangst te nemen.

Uiteraard niet. Hij is tenslotte de Lil’ Kleine