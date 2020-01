Zomer in Australië: Eerst de branden, daarna overstromingen en nu…dodelijke spinnen

De zomer in Australië is bepaald geen zonnig feest van barbecues, stranddagen en terrasjes. Na de heftigste bosbranden in decennia en overstromingen door hevige hagel- en onweersbuien is het nu oppassen voor een dodelijke spinnenplaag.

Deskundigen waarschuwen mensen om uit te kijken voor de zogenoemde Australische trechterspin. Het giftige dier leeft normaal gesproken in de vochtige bosrijke gebieden in het oosten van Australië. De regen en de hitte vormen echter de perfecte omstandigheden voor de spin om zich te verspreiden. Diverse varianten van de spin staan bekend om hun extreem giftige beten.

Woensdag meldde het Australische Reptielenpark in Somersby in New South Wales dat de spinnenactiviteit de afgelopen dagen sterk is toegenomen. “Na de recente regen en de nu hete dagen zien we dat de trechterspinnen beginnen te bewegen,” aldus woordvoerder Daniel Rumsey op Facebook. “Trechterspinnen zijn potentieel een van de gevaarlijkste spinnen ter wereld als het gaat om het bijten van mensen en we moeten dit erg serieus nemen,” klinkt het nog.

Warren Bailey van ABC Pest Control in Sydney vertelde tegen CNN dat trechterspinnen normaal gesproken actief zijn in de zomer, maar dat het spinnenseizoen nu later begint vanwege de aanhoudende droogte. “Hun gif is erg toxisch en kan iemand doden,” zegt hij. “De trechterspinnen zijn naar buiten gekomen na de recente neerslag en ze kunnen de huizen van mensen binnengaan via de grond of vanaf het dak.”