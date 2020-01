Het einde nadert: Doomsday Clock naar 100 seconden voor 12

Het is geen vijf voor, geen twee voor, maar honderd seconden voor twaalf. Niet eerder stond de Doomsday Clock zo dichtbij middernacht.

Sinds 1947 houdt de denktank Bulletin of the Atomic Scientists de Doomsday Clock bij. De klok begon op zeven voor twaalf en heeft slechts twee keer op twee voor twaalf gestaan: ten tijde van de Koude Oorlog en de afgelopen twee jaar.

Er waren ook tijden dat het beter ging. Tussen 1991 en 1995 stond de klok op zeventien voor twaalf als gevolg van een kernwapenverdrag tussen de VS en Rusland. Nu zijn het andere tijden: wetenschappers hebben besloten dat het einde van de wereld nog een stapje dichterbij is gekomen. Ze zetten de klok twintig seconden vooruit, op honderd seconden voor twaalf. De reden? Het klimaatprobleem en de verhoogde dreiging van kernwapens.

“De wereld moet wakker worden”, zei de Ierse oud-premier Mary Robinson, die voorzitter is van The Elders, een ‘bezorgde, onafhankelijke groep wereldleiders’. “Landen die fossiele brandstoffen blijven exploiteren en weigeren CO2-uitstoot terug te dringen geven de mensheid het doodvonnis,” vindt Robinson. Ook de kernwapenrace vormt een groot gevaar. “Zolang er kernwapens zijn, is het niet de vraag of het een keer misgaat, maar wannéér het misgaat,” klinkt het.