Landing from hell op Schiphol: “Mensen schreeuwden en waren aan het kotsen”

Grote paniek aan boord van een vlucht van Air Europa van Madrid naar Amsterdam. Door de storm gistermiddag kon het vliegtuig niet landen. Uit arren moede keerde het terug naar de Spaanse hoofdstad.

Mark Haagen uit Kamerik was aan boord. “De turbulentie boven Schiphol was enorm. De piloot heeft de landing twee keer echt op het allerlaatste moment afgebroken. Op 150 meter boven de baan stegen we weer op. Echt niet tof.”

De piloot week uit naar een bredere landingsbaan, maar kreeg het toestel ook daar niet aan de grond. Ondertussen brak er paniek uit in de cabine. “Mensen schreeuwden en waren aan het kotsen. De turbulentie was enorm, alles trilde en ging heen en weer. De bagage vloog heen en weer. Qua vliegen ben ik wel wat gewend, maar dit heb ik nog nooit meegemaakt.”

Na vijf landingspogingen maakte de piloot rechtsomkeert en vloog terug naar Madrid. Daar landde het vliegtuig rond half zeven.