IJsberg ter grootte van Malta breekt af op Antarctica: “Waar we naar kijken is angstaanjagend”

Een ijsberg, die net zo groot is als het eiland Malta, is afgebroken van een gletsjer op Antarctica. Dat tonen beelden van de European Space Agency (ESA).

Het afgebroken ijs heeft een omvang van 300 vierkante kilometer en maakt deel uit van de Pine Island-gletsjer. De breuk werd al verwacht, nadat vorige week een gigantische scheur ontstond.

Pine Island is een van de gletsjers die de ijsplaat van West-Antarctica met de oceaan verbindt. Er zijn de afgelopen 25 jaar al gigantische stukken ijs verloren gegaan als gevolg van de opwarming van de aarde.

“Wat je hier ziet is tegelijkertijd angstaanjagend en beeldschoon,” aldus Mark Drinkwater van ESA tegen CNN. “Op deze beelden is duidelijk te zien dat de Pine Island-gletsjer dramatisch reageert op de verandering van het klimaat.”

De satellietbeelden verschijnen een week nadat in het noordwesten van Antarctica recordtemperaturen zijn gemeten van 18 graden Celsius. Dat is bijna een graad meer dan het vorige record van vijf jaar geleden. Normaal gesproken is het in deze tijd van het jaar ongeveer 1 graad boven nul.