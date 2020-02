Beelden van NASA tonen reusachtige verandering op Antarctica. In slechts 9 dagen

NASA maakte op 4 februari vanuit de ruimte een foto van het ijs op Antarctica. Negen dagen later deed de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie dat opnieuw. Het verschil is schokkend. Een ongeëvenaarde hittegolf heeft tot een forse afname van het ijs geleid.

“Het smelten van ijskappen gaat heel erg snel,” legt klimaatwetenschapper Zoe Thomas van de University of New South Wales uit. “Maar het weer opbouwen duurt duizenden jaren. Als de ijsplaat op West-Antarctica een kritieke drempel overgaat, is het smelten niet meer te stoppen,” zegt ze in onderstaande video van CNN.

Antarctica noteerde eerder deze maand een hitterecord. Nergens gaat de opwarming van de aarde zo snel en zijn de gevolgen zo zichtbaar. Vooral het tempo waarin het ijs smelt baart wetenschappers zorgen. Het smeltwater kan uiteindelijk leiden tot gevaarlijke zeespiegelstijgingen, waardoor mogelijk miljoenen mensen in kuststeden moeten vluchten voor het water.

Bekijk hier de ontluisterende beelden