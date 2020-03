Het is in de hele winter nog niet zo koud geweest

Overdag in de zon en uit de wind is het best aangenaam, maar ‘s nachts wordt het ijskoud. In het Brabantse Woensdrecht was het vannacht -6,1 graden. Zo koud is het de hele winter niet geweest.

De laagste temperatuur was -5,4 graden op 21 januari. Het heeft voornamelijk met de wind te maken. Die blies deze winter voornamelijk uit het westen of zuidwesten vanaf de relatief warme Noordzee. Nu staat er een gure oostenwind. Bovendien is er weinig bewolking wat de temperatuur nog verder doet zakken.

“Het is de derde koudste 24 maart ooit”, zegt Martijn Dorrestein van Buienradar tegen RTL Nieuws. “De gemiddelde temperatuur in maart is ‘s nachts 3 graden boven nul. We hebben in maart tot nu toe al meer vorstdagen gehad dan in februari.”

Tot en met donderdagnacht blijft het in een groot deel van het land ‘s nachts vriezen. Overdag is het vrij zonnig en een graadje of tien.