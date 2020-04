Zo kom je het snelst van je onkruid af: tips van de expert

De Nederlandse tuinen hebben er waarschijnlijk in geen jaren zo mooi bij gelegen. Maar hoe voorkom je dat onkruid binnen afzienbare tijd weer de overhand krijgt? Tuinexpert Marc Verachtert deelt zijn beste tips met bouwsite Livios.

Herbiciden

Je kunt beter geen chemische pesticiden met glyfosaat rondstrooien. “Maar ecologische herbiciden op basis van planten mag je wel nog gebruiken”, zegt Verachtert. “Die verbranden en scheuren de celwanden van het onkruid, waardoor het vocht erin verdampt en de plant niet overleeft. Het nadeel is dat alleen het bovengrondse gedeelte zo afsterft. Omdat de wortels overleven, komt het onkruid na een paar weken terug en moet je opnieuw aan de slag. Dat is meteen het grote verschil met synthetische producten.”

Brandertje

Een andere mogelijkheid is om een brandertje te gebruiken. “Het enige wat je moet doen, is het brandertje vier à vijf seconden tegen het onkruid houden. Het plantje hoeft zeker niet helemaal zwart te zijn: even aanraken is genoeg om het vocht te verbranden en de plant te laten afsterven. Een gasverbrander werkt met een vlam, een elektrische eerder als een haardroger. Die laatste is dus veiliger, omdat je minder risico loopt om andere planten te verbranden. Je kan beide soorten kopen in een doe-het-zelfzaak.”

Onkruid voorkomen

Voorkomen is beter dan genezen. “Om onkruid in je borders te vermijden, zet je de planten en bloemen best zo dicht mogelijk bij elkaar”, legt de expert uit. “Zo heeft onkruid simpelweg geen plaats om te groeien. Als je het liever wat soberder houdt, kun je de lege plekken ook opvullen met bodembedekkers, zoals mulch, houtsnippers of schors. Bovendien voelen slakken zich in mulch minder thuis. Ook stropellets zijn handig: die nemen eerst vocht op en vallen daarna weer uit elkaar, waardoor ze een erg dichte bodembedekking vormen.”

Gras maaien

Ook met mos en ander onkruid in je gras weet Verachtert wel raad. “Maai het gras zeker nooit korter dan 4 cm. Anders verzwak je het en krijgen klaver, paardenbloemen en boterbloemen vrij spel om te groeien. Ook door je gras te bemesten, vermijd je heel wat onkruid. Gebruik daarvoor wel speciale gazonmeststof: met die voor je moestuin gaat je gras veel sneller groeien.”