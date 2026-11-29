Zodra de dagen korter worden, staan de potjes vitamine D weer vooraan in de drogisterij. Maar moet iedereen in de winter extra slikken? Nee. Het Nederlandse advies is gerichter dan veel mensen denken.

Het geldt voor een aantal duidelijke groepen. En voor hen geldt het niet alleen in de winter, maar het hele jaar door.

Waarom de winterzon tekortschiet

Het grootste deel van je vitamine D maak je zelf aan in je huid, onder invloed van zonlicht. Uit eten haal je maar een klein deel, vooral uit vette vis en uit margarine, halvarine en bak- en braadproducten waaraan het is toegevoegd.

In de wintermaanden staat de zon in Nederland te laag om voldoende vitamine D aan te maken. Je lichaam teert dan op de voorraad die je in de zonnige maanden hebt opgebouwd.

Voor die voorraad is het advies om van maart tot en met oktober dagelijks een kwartier tot een half uur buiten te zijn tussen 11.00 en 15.00 uur, met gezicht en handen onbedekt.

Wie gezond eet en genoeg buiten komt, heeft ook in de winter geen pil nodig.

Voor wie het advies geldt

Een dagelijks supplement van 10 microgram vitamine D wordt geadviseerd voor:

alle kinderen van 0 tot 4 jaar;

zwangere vrouwen;

vrouwen van 50 tot 70 jaar;

mensen met een getinte of donkere huid;

mensen die overdag weinig buiten komen;

mensen die buiten hun huid bedekken, bijvoorbeeld met een sluier.

Vanaf 70 jaar geldt een hoger advies: 20 microgram per dag, voor mannen en vrouwen.

Mannen tot 70 jaar en niet-zwangere vrouwen tot 50 jaar met een lichte huid, die voldoende buiten komen en gevarieerd eten, hebben geen supplement nodig. Ook niet in de winter.

Waarom juist deze groepen

Bij jonge kinderen beschermt extra vitamine D tegen rachitis, een ziekte die afwijkingen aan het skelet geeft. Bij 70-plussers verkleint een supplement het risico op vallen en botbreuken.

Vrouwen hebben na de overgang meer kans op botontkalking. Extra vitamine D helpt dan om de botten sterk te houden.

Een getinte of donkere huid maakt bij dezelfde hoeveelheid zon minder vitamine D aan. Wie weinig buiten komt of de huid bedekt, maakt er simpelweg te weinig van.

Bij zwangeren lijkt extra vitamine D onder meer de kans op zwangerschapsdiabetes en een te laag geboortegewicht te verkleinen.

Kun je te veel nemen?

Met de geadviseerde 10 of 20 microgram per dag loop je geen risico. Pas wie heel lang veel te veel slikt, kan klachten krijgen. Dat gebeurt zelden.

Op den duur kan een overmaat leiden tot nierstenen en kalkafzettingen in het lichaam. Voor volwassenen ligt de veilige bovengrens daarom op 100 microgram per dag, uit alle bronnen samen.

Een supplement mag in Nederland per dagdosis maximaal 75 microgram bevatten. Meer slikken dan het advies is niet nodig.

Meer slikken dan het advies is niet nodig, ook niet als het buiten grijs is.

Gebruik je een multivitamine? Kijk dan op het etiket hoeveel vitamine D erin zit, zodat je niet dubbel slikt. Kies bij voorkeur een supplement met vitamine D3: die werkt iets sterker dan D2.

En tegen verkoudheid? Dat een vitamine D-supplement beschermt tegen verkoudheid of andere luchtweginfecties, is onvoldoende aangetoond.

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