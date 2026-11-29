Voor een gezaagde Nordmann van 150 tot 175 centimeter betaal je bij Intratuin €49,99. Bij Gamma kost dezelfde maat €19,99. Voor bijna dezelfde boom betaal je bij het tuincentrum dus €30 meer, ruim twee keer zoveel als bij de bouwmarkt.

Dagelijkse Standaard (DDS) legde op 28 november de prijzen van een tuincentrum en een bouwmarkt naast elkaar. Wil je de boom in een pot, dan betaal je bij Intratuin nog eens €15 extra.

Dat een echte kerstboom dit jaar gemiddeld zo'n €40 kost, schreven we eerder in Droge zomer niet direct te merken in kerstboomprijs. Dat gemiddelde zegt weinig over wat jij aan de kassa kwijt bent. Waar je de boom koopt, maakt veel meer uit.

Intratuin: een tientje duurder dan vorig jaar

Op 9 december 2025 stond de gezaagde Nordmann van 150 tot 175 cm bij Intratuin nog op €39,99. DDS haalde dat bedrag uit een opgeslagen versie van de productpagina in het internetarchief. Nu is het €49,99: €10 meer, een stijging van 25 procent.

Dat is flink meer dan wat de kwekers landelijk noemen. Voorzitter Gerard Krol van de Vereniging Nederlandse Kerstbomenkwekers houdt het tegen persbureau ANP op "een eurootje of vijf" extra.

Een maat kleiner, 125 tot 150 cm, kost bij Intratuin €34,99. Hoeft het geen Nordmann te zijn, dan heb je in hetzelfde tuincentrum een gezaagde fijnspar van 125 tot 150 cm voor €24,99.

Gamma: €19,99, en dat is geen actieprijs

Bij Gamma kost de gezaagde Nordmann van 150 tot 175 cm €19,99. Volgens DDS is dat de gewone prijs en geen aanbieding. Een maat groter, 175 tot 200 cm, kost er €32,99. Voor 200 tot 225 cm betaal je €44,99.

Zelfs die grootste maat is dus goedkoper dan de Nordmann van 150 tot 175 cm bij Intratuin. Heb je de Voordeelpas van Gamma, dan krijg je bij de boom ook 30 procent korting op kerstverlichting, versiering en standaards.

In een pot? Dan betaal je €15 extra

Een Nordmann in pot van 125 tot 150 cm kost bij Intratuin €49,99. Gezaagd kost dezelfde maat er €34,99. Je betaalt dus €15 extra voor de pot en voor de hoop dat de boom na kerst blijft leven.

Die hoop komt vaak niet uit. In Kerstboom met kluit gekocht? Veel van die bomen halen de volgende kerst niet (hoe goed je hem ook behandelt) schreven we waarom veel pot- en kluitbomen hun tweede kerst niet halen. Juist de Nordmann heeft binnenshuis weinig kans. Met die €15 koop je dus geen boom voor volgend jaar, alleen een kleine kans daarop.

Laten bezorgen of bij de specialist: €40 tot €65

Laat je de boom liever thuisbezorgen, dan ben je meer kwijt. Bij Kerstboomthuisgeleverd.nl, een webwinkel met een eigen kwekerij in Limburg, kost een gezaagde Nordmann van 150 tot 175 cm €59,95, met gratis bezorging. Voor een maat kleiner betaal je er €40,95.

Prijssite Kosteen.nl geeft voorbeeldprijzen van een kerstboomspecialist voor 2026: ongeveer €40 voor een Nordmann van 1,25 tot 1,50 meter en €65 voor 1,75 tot 2 meter.

Ter vergelijking: een kunstboom van €19,99

Aldi verkocht van 16 tot en met 22 november een kunstkerstboom van ongeveer 180 centimeter voor €19,99, met voet. Dat is evenveel als de echte Nordmann bij Gamma, maar de kunstboom kun je meerdere jaren gebruiken. De actie is inmiddels voorbij.

Welke boom beter is voor het milieu, lees je in Echte kerstboom of nepboom: wat is beter voor het milieu? Het eerlijke antwoord valt tegen.

Wat de bedragen niet zeggen

De ene Nordmann van 150 tot 175 cm is de andere niet. Het prijsverschil heeft volgens DDS ook te maken met de vorm van de boom en hoe vol hij is. Dat kun je alleen in de winkel zien.

De prijzen verschillen bovendien per winkel en per dag. Online staan op sommige productpagina's andere bedragen dan wat DDS in de winkel zag. Kijk dus wat je eigen vestiging vraagt voordat je erheen rijdt.

Wat de droogte van deze zomer met de prijs doet, merk je pas later. Volgens DDS kan die de prijs over een paar jaar verder opdrijven, omdat een kerstboom zo'n tien jaar nodig heeft om twee meter hoog te worden.

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