Een Duitser betaalt ruim de helft van zijn aankopen in de winkel nog contant. De gemiddelde Nederlander doet dat bij nog geen vijfde. Toch vraagt De Nederlandsche Bank (DNB) je om €70 per volwassene en €30 per kind aan contant geld in huis te hebben. Een briefje van vijftig in de la is daarvoor niet genoeg: het moeten kleine biljetten zijn, en juist ook munten.

DNB-president Olaf Sleijpen herhaalde het advies afgelopen dinsdag bij de presentatie van het halfjaarlijkse rapport over financiële stabiliteit. Hij waarschuwt dat hackers door AI steeds sneller en krachtiger aanvallen. Volgens hem is het niet ondenkbaar dat banken dagenlang verstoord raken, zoals onlangs Albert Heijn-moederbedrijf Ahold Delhaize. "De 24-uurseconomie zal niet altijd kunnen blijven draaien", zei hij volgens persbureau ANP. Eerder sprak Sleijpen van "code oranje", nu noemt hij de situatie "donkeroranje".

Nederland betaalt het minst contant van alle eurolanden

Het advies komt in dezelfde week als nieuw onderzoek van de Europese Centrale Bank (ECB). Daaruit blijkt hoe ver Nederland de buurlanden voor is met digitaal betalen. Dit is het aandeel contante betalingen in winkels, restaurants en bij automaten:

Duitsland: 51 procent

Frankrijk: 36 procent

België: 34 procent

Nederland: 18 procent, het laagste van de 21 eurolanden

De ECB telt daarbij het aantal betalingen, niet hoeveel geld er wordt uitgegeven. In de hele eurozone wordt nu voor het eerst sinds de metingen in 2016 iets vaker met een kaart betaald dan contant: 45 tegen 44 procent. In Nederland gaat 54 procent van de betalingen aan de kassa met een kaart en 27 procent met de telefoon. Toch vindt 62 procent van de mensen in de eurozone het belangrijk dat contant betalen mogelijk blijft, meldt bpnieuws.nl.

Zoveel hoort er voor jouw huishouden klaar te liggen

Het Nibud heeft de bedragen berekend. Ze zijn bedoeld om 72 uur door te komen als pinnen, geldautomaten en internetbankieren tegelijk uitvallen. Per huishouden kom je dan op dit bedrag:

Alleenstaand: €70

Twee volwassenen: €140

Twee volwassenen en een kind: €170

Twee volwassenen en twee kinderen: €200

Lang niet iedereen heeft dat geld klaarliggen. Uit een DNB-onderzoek onder ruim 1.700 consumenten bleek in maart dat 71 procent het advies kende, maar dat maar 58 procent het bedrag echt in huis had. Van de mensen met te weinig contant geld zei een op de drie dat ze er nog niet aan toe waren gekomen.

Welke biljetten en munten heb je nodig?

DNB raadt verschillende biljetten met een lage waarde aan en in totaal zo'n vijftig euromunten. Zo kun je zoveel mogelijk gepast betalen en houdt de winkelier genoeg wisselgeld in de kassa. Hart van Nederland rekende vorig jaar een voorbeeld uit: een biljet van €20, een van €10 en een van €5. De overige €35 vul je aan met de vijftig munten.

Kom je zo aan je munten? Koop dan niet iets kleins met een briefje van €50 om veel wisselgeld terug te krijgen, adviseert DNB. Je kunt beter af en toe wat munten en kleine biljetten apart leggen, tot je na een tijd op het bedrag zit.

Waarom de supermarkt juist om munten vraagt

Het Reformatorisch Dagblad vroeg winkels en experts op 27 november wat zij van het advies vinden. Dennis Lankreijer is franchisefiliaalmanager van de Albert Heijn in Loosdrecht. Hij reageert op persoonlijke titel en heeft een duidelijke tip: „Neem bij een dagenlange uitval van het betalingsverkeer vooral je muntgeld mee.” Volgens hem raken winkels door grote biljetten snel door hun wisselgeld heen, omdat ze uit veiligheidsoverwegingen maar beperkt contant geld in de winkel mogen hebben.

Supermarkten zijn ook niet meer op veel contant geld ingesteld. Volgens het CBL, de belangenbehartiger van de supermarkten, gaat bijna 90 procent van de betalingen met de pin. Vaak kun je maar bij één kassa of bij de klantenbalie contant afrekenen. Supermarkten onderzoeken nu of offline pinnen een oplossing is.

Een terugvaloptie, maar waar kun je ermee terecht?

Een DNB-woordvoerder laat het RD weten dat je contant geld in huis vooral moet zien als terugvaloptie. Dat werkt alleen als de winkel het aanneemt. Uit DNB's eigen jaarlijkse onderzoek bleek vorig jaar dat ketenwinkels vaker alleen pin accepteren (6 procent) dan zelfstandige winkels (4 procent). In Flevoland hing bij 10 procent van de bezochte winkels een pin-only-sticker, in Noord-Holland bij 8 procent. In Zeeland nam elke onderzochte winkel nog contant geld aan.

Daarnaast liet DNB in 2024 zien dat contant geld bij parkeren, in de bioscoop en bij de apotheek steeds minder wordt gebruikt. Jori Kalkman heeft tegenover het RD daarom gemengde gevoelens over de oproep. „Ik snap dat contant geld past bij het idee dat we ons als samenleving voorbereiden op een crisis”, zegt hij, maar hij plaatst er kanttekeningen bij.

Wat het advies niet zegt

De €70 is een gemiddelde voor de eerste drie dagen, geen vast bedrag. Heb je huisdieren, woon je ver van de winkels of gebruik je dure medicijnen, dan kun je meer achter de hand houden, schrijft Dagelijkse Standaard. Hoeveel contant geld je inboedelverzekering vergoedt bij diefstal, verschilt per polis.

Contant geld is ook niet het enige wat DNB aanraadt. Betaal je normaal met je telefoon of smartwatch, houd dan ook een fysieke pinpas bij de hand.

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