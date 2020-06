Studie: In coronatijd maakt je hond of kat je minder gestrest en productiever

De lockdown maakte veel mensen eenzaam en geïsoleerd, maar wie een huisdier heeft, had daar veel minder last van. Onze hond of kat zorgde in coronatijd niet alleen voor minder angst en stress, hij (of zij) bevorderde ook onze productiviteit.

Dat blijkt uit een rondvraag van het Britse dierenasiel Battersea Dogs & Cats Home onder 2.000 huisdierbezitters. Van hen zei 58 procent dat hun viervoeter de productiviteit en motivatie verhoogde tijdens het thuiswerken. Bijna de helft vond dat hun huisdier hun angst verminderde en zestig procent gaf aan dat de hond of kat hielp bij het opstaan. Veertig procent meende dat hun dier bijdraagt aan het volhouden van de dagelijkse routine en twaalf procent zei zelfs te klagen over het werk tegen hun hond.

“Dat mensen enorm veel steun hebben aan hun huisdier in deze moeilijke periode, is geen verrassing,” zegt dierenarts Joshua Dutré tegen Het Laatste Nieuws. “Ik zie onder ‘normale’ omstandigheden elke dag taferelen die bewijzen hoeveel dieren betekenen voor mensen. Voor sommigen zijn hun huisdieren als een kind. Ze krijgen er onvoorwaardelijke liefde van en constant gezelschap.”

Dat geldt vooral voor eenzame mensen. “Bij mensen die geen of weinig vrienden of familie meer hebben, valt dat het meest op. En juist zij worden door deze crisis het meest geïsoleerd. Sommigen zorgen enkel nog goed voor zichzelf, omdat ze voor hun dieren moeten kunnen zorgen.”

Dutré vindt huisdieren erg belangrijk. “Ze leren ons empathie, verantwoordelijkheid, routine, zorg en zelfzorg, ze houden ons in beweging, luisteren naar onze moeilijke momenten zonder ons te veroordelen … En ze vragen daarvoor nooit iets in ruil. Dat maakt van huisdieren een ongelooflijke meerwaarde, en tegelijk een grote verantwoordelijkheid.”