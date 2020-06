Het is officieel: Het is in Siberië tien graden warmer dan normaal

Het was in Siberië de afgelopen maand 10 graden warmer dan normaal. Mei was wereldwijd de warmste maand ooit.

Dat meldt de Europese klimaatmonitor Copernicus (C3S) vrijdag. Vergeleken met de periode 1981-2010 was het in Siberië 10 graden warmer. Wereldwijd lag de temperatuur 0,63 graden boven het gemiddelde.

Vooral West-Siberië is al maanden achtereen ongewoon warm, zegt onderzoeker van C3S, Freja Vamborg tegen persbureau AFP. “De grote anomalieën begonnen in januari en sinds die tijd houdt de afwijking aan,” zegt ze in een e-mail aan Science Alert.

Wereldwijd ligt de gemiddelde temperatuur over het afgelopen jaar 1,3 graden boven pre-industriële niveaus. In het Noordpoolgebied is de temperatuur met ongeveer twee graden gestegen, bijna twee keer zoveel dus als het gemiddelde op de wereld.

Daardoor ontstaan twee grote problemen. Ten eerste smelt de kilometers dikke ijskap van Groenland steeds sneller. Het afgelopen jaar ging er 600 miljard ton ijs verloren, goed voor 40 procent van de totale zeespiegelstijging in 2019.

Ten tweede bevat de Russische en Canadese permafrost 1,5 biljoen ton koolstofdioxide. Dat is ongeveer 40 keer de huidige jaarlijkse emissie. Als de permafrost smelt, kan de CO2 vrijkomen met alle gevolgen van dien.