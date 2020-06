De mooiste foto’s van de lichtende nachtwolken

Vannacht waren er weer overal in het land lichtende nachtwolken te zien. Wie rond middernacht naar het noorden keek of vanochtend heel vroeg had kans om het magische natuurfenomeen waar te nemen.

“Het is bijzonder gaaf”, zegt NOS-weerman Marco Verhoef. “Omdat je op momenten dat het donker is of verwacht dat het donker gaat worden, zomaar wolken ziet oplichten.”

De wolken bevinden zich op zo’n 70 kilometer hoogte. De ijskristallen in de wolken worden verlicht door de zon, terwijl het buiten donker is. Door de wind krijgt het geheel een sprookjesachtige aanblik. De lichtende nachtwolken zijn alleen te zien rond de kortste nacht.

Weerman Raymond Klaassen bij Omroep Brabant: “Die wolkjes kunnen echt dansen, daar zitten vaak golfstructuren in die je licht ziet twinkelen. Het is een heel apart fenomeen.”

Niet zo spectaculair als vorig jaar, maar blijft een mooi fenomeen. Foto van 2019 vs zojuist #lichtendenachtwolken #groningen #bierum pic.twitter.com/XuYfbZaAXH — Lars H (@larsheufjee) June 20, 2020