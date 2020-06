Wetenschappers slaan alarm: Was het echt 38 graden boven de poolcirkel?

Het lijkt wel of er geen maand voorbij gaat waarin er niet ergens een weerrecord sneuvelt, maar in Siberië is het wel heel gortig. In de stad Verchojansk was het op 20 juni 38 graden. Nooit eerder was het boven de poolcirkel zo warm. De World Meteorological Organisation luidt (opnieuw) de noodklok.

Gemiddeld is het in deze tijd van het jaar hooguit een graad of 18 in Siberië. Reden voor de meteorologische organisatie om bij de Russische autoriteiten te checken of het écht 38 graden was, maar veel twijfel daarover is er niet. “Maand na maand worden we opnieuw verrast en raken we steeds meer verontrust over de temperaturen die worden gemeten in het noordpoolgebied”, stelt WMO-woordvoerster Clare Nullis.

Verchojansk is in wetenschappelijke kringen een bekend stadje. Het is namelijk de koudste nog bewoonde plaats op aarde. Het kan er -67 graden worden. Tegelijkertijd zijn de temperaturen in de zomer juist hoog. Rond de 30 graden is geen uitzondering. 38 graden is dat wel. Zo warm was het nog nooit, waar ook boven de poolcirkel.

Siberië kende ook al een ongekend zachte winter en zet die hoge temperaturen in de zomer gewoon voort. “De weerkaarten kleuren donkerrood. Het is opvallend en zorgwekkend”, aldus Nullis.

Nergens ter wereld warmt de aarde zo snel op als in het Noordpoolgebied. De afgelopen vier jaar waren allemaal de warmste ooit. Het volume van de ijskappen was vorig jaar 50 procent lager dan gemiddeld in de periode 1979-2019. Ook 2020 belooft een recordjaar te worden.

Een van de grootste gevolgen van de opwarming in het gebied is het smelten van de permafrost. Daardoor komt methaangas vrij dat de aarde nog sneller laat opwarmen.