Nee, muggen komen niet op het licht af

Sommige bakerpraatjes zijn onuitroeibaar. De gedachte dat je uit moet kijken met licht in huis om geen muggen aan te trekken is er daar een van. Er zijn insecten die afkomen op licht, maar de mug is er daar niet een van. Er zijn zelfs wetenschappers die zeggen dat licht muggen afstoot.

Muggen komen af op jouw lichaamsgeur en op de koolmonoxide die je uitademt. En omdat de meeste koolmonoxide te vinden is rond je hoofd zoemen ze bij voorkeur dichtbij je.

Muggen hebben een bijzonder goed ontwikkeld reukorgaan, met honderden minuscule haartjes op de steeksnuit, voelsprieten en andere uitsteeksel op de kaak. Daarmee kunnen ze kooldioxide ‘ruiken’ en vliegen ze zigzaggend naar de plek met de hoogste concentratie.

De beste methode om muggenbeten te voorkomen is dus niet het licht doven, maar zorgen dat muggen niet naar binnen kunnen, bijvoorbeeld door horren, of door een klamboe.