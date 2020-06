Zuidpool warmt drie keer sneller op dan de rest van de aarde

In tegenstelling tot wat tot nu toe werd aangenomen, is de Zuidpool de afgelopen dertig jaar drie keer sneller opgewarmd dan de rest van de planeet.

Onderzoekers uit Nieuw-Zeeland, het Verenigd Koninkrijk en de VS analyseerden zestig jaar aan data van weerstations en gebruikten computermodellen om de oorzaak van de versnelde opwarming te achterhalen.

Ze ontdekten dat hogere temperaturen in het westen van de Stille oceaan er de afgelopen decennia voor zorgden dat de atmosferische druk daalde boven de Weddellzee in de zuidelijke Atlantische Oceaan. Dit leidde er weer toe dat de warme luchtstroom boven de Zuidpool sterker werd. Sinds 1989 is het gebied al met 1,83 graden opgewarmd.

De natuurlijke opwarming wordt waarschijnlijk versterkt door menselijke uitstoot van broeikasgassen en maskeert mogelijk het verwarmende effect van CO2-emissies boven de Zuidpool, de meest afgelegen plek op aarde.

“In het westen van Antarctica en op het Antarctisch schiereiland stegen de temperaturen tijdens de twintigste eeuw, maar de Zuidpool koelde af,” zegt onderzoeker van Victoria University in Wellington. “We dachten dat dit deel van Antarctica immuun was voor de opwarming, maar dat is dus niet meer het geval,” zegt de hoofdonderzoeker van de studie tegen persbureau AFP.

Volgens de data warmt de Zuidpool op met 0,6 graden per decennium, vergeleken met 0,2 graden voor de rest van de planeet.