Gruwelfoto van reusachtige vleermuis gaat viraal: Is hij echt net zo groot als een mens?

Vleermuizen zien er in het klein al vrij angstaanjagend uit, maar in het groot zijn ze helemaal om te gruwelen. In deze coronatijd waarin een centrale rol is weggelegd voor de vleermuis is het dan ook niet gek dat een oude foto van een reusachtige versie van het dier opnieuw viraal gaat.

Het is echter officieel geen vleermuis maar een vliegende vos of Indische reuzenkalong. Onderstaande foto ging afgelopen maand opnieuw het internet over, nadat Twitteraar AlexJoestar622 het plaatje van Reddit plukte en er bij schreef: “Weet je nog dat ik jullie vertelde over vleermuizen van menselijke grootte op de Filipijnen? Dit is dus waar ik het over had.”

De foto komt eigenlijk uit de achtertuin van Redditgebruiker Sakundes en het dier is ook niet echt zo groot als een mens. Dat lijkt zo door het perspectief van waaruit de foto is genomen. De vleugels van de vliegende vos hebben een spanwijdte van 1,70 meter. Zijn lichaam is ongeveer dertig centimeter. Geen klein vleermuisje dus, maar ook niet van menselijke proporties.

Vliegende vossen zijn eigenlijk heel vriendelijke beestjes. Ze drinken geen bloed en eten geen vlees, maar voeden zich met fruit en vruchtennectar. Vleermuizen in het algemeen kunnen gevaarlijk zijn, omdat ze gemakkelijk virussen overdragen op mensen, maar ze zijn ook erg belangrijk voor veel ecosystemen. Zo helpen ze tegen ongedierte en zorgen ze voor bestuiving en zaadverspreiding.