Het wordt 30 graden

Na een wisselvallige julimaand kan toch de zomerjurk weer uit de kast. In de loop van volgende week kan het kwik lokaal oplopen tot 30 graden, maar zover is het nog niet: eerst krijgen we nog een paar dagen regen.

Vandaag en morgen blijft het nat. “We zijn de afgelopen dagen gewend geraakt aan typisch Hollands zomerweer. Morgen zal er plaatselijk nog lichte regen of motregen vallen”, zegt Brian Verhoeven van Buienradar tegen RTL Nieuws.

Maar daarna wordt het snel warmer en zal de zon zich volop laten zien. “Je kan het je haast niet voorstellen na de afgelopen dagen, maar er komt tropische lucht vanuit Spanje onze kant op.”

Vrijdag en zaterdag kan het 30 graden worden. “Er wordt een hoge zonkracht verwacht. Dat betekent goed insmeren, ook in Nederland. Vakantiegangers zitten de komende dagen dus wel goed”, zegt Verhoeven. “Toch houdt de warmte niet heel lang aan. Na zaterdag kan het weer omslaan. Zondag worden weer lagere temperaturen verwacht.”