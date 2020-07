KFC erkent dat een groot deel van hun kippen zwaar ziek zijn

KFC heeft (onder druk) erkent dat minstens 30 procent van de kippen die het bedrijf in nuggets verkoopt in het Verenigd Koninkrijk ziek is.

Een groot aantal kippen heeft dermatitis aan de poten, waardoor lopen pijnlijk of onmogelijk is. KFC meldt trots dat 4 jaar geleden meer dan de helft van de kippen ziek was en nu nog maar een derde. Bijna alle voor KFC gefokte kippen zijn snelgroeiende rassen die in 30 dagen hun slachtgewicht bereiken. Het streven naar supersnelle groei en veel borstvlees (want veel nuggets) heeft de gezondheids- en welzijnsproblemen voor de vogels verergerd , vanwege het onvermogen om te bewegen en door daardoor optredend lever- en hartfalen.