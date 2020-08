“In het zuiden van het land grote kans op hittegolf”

Na een paar bloedhete dagen, is het weer even afgekoeld. Maar houd de ventilator bij de hand, want het wordt opnieuw warm. Volgens Weeronline is de kans op een hittegolf vanaf woensdag zelfs 90 procent in het zuiden en zuidoosten van het land.

De komende paar dagen vallen er nog buien en houden we het bij een aangename 22 graden, maar daarna wordt het warm, heel warm. Woensdag tikt het kwik in het zuiden al de 27 graden aan. Een dag later wordt het pas echt heet met temperaturen van 25 graden op de Wadden tot 31 graden in het zuidoosten van het land.

Vanaf vrijdag verdwijnt zelfs het verkoelende zeewindje en wordt het zeker in het zuiden tropisch. Het noorden houdt het bij ietwat aangenamere temperaturen van 25 tot 30 graden.