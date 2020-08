Australische surfers zien op paar meter afstand walvis met jong langs zwemmen

Tientallen surfers zagen zondag op een paar meter afstand een walvis met haar jong langs zwemmen voor de kust van Manly Beach bij Sydney.

Het is ongebruikelijk om zo vroeg in het jaar een walviskalf te zien op die plek. De bultruggen migreren normaal gesproken tussen april en juli van een gebied ten noorden van Antarctica naar warmere wateren ergens boven Queensland. Daar worden de jongen meestal geboren.

Een surfer vertelt tegen de Australische Guardian dat hij nog nooit zo dichtbij het strand een walvis had gezien en zeker geen kalf. “Iedereen wees naar een bepaalde plek en toen ik rond keek, zwom daar gewoon het kleintje,” zegt Josh. “Daarna kwam vrij snel de moeder. Ik denk, omdat ze zich realiseerde hoe dichtbij de mensen waren.”

Beelden tonen tientallen surfers die op nog geen 10 meter afstand drijven van de walvis en haar jong.

Humpback whale appears to be in a shark net at Manly, unfortunately. Skin-diver appears to be assisting #abcmyvideo #sharknet #removesharknets #humpbackwhale @abcsydney pic.twitter.com/CZUjtRkw1D