“Dit wordt de warmste week in Nederland ooit”

Klimatoloog Geert Jan van Oldenborgh, werkzaam voor het KNMI en professor aan Oxford University, kijkt niet van op de hoge temperaturen. Het opvallendste is de duur van de tropische hitte die nu over Nederland hangt, zegt hij in het AD. ,,Acht dagen zulke extreme warmte, dat is uitzonderlijk.”

Dat het zo lang zo warm is in Nederland, is maar twee keer eerder voorgekomen, in 1976 en in 2006. ,,Maar nu is het nog nét iets warmer dan toen. Als de voorspellingen uitkomen, is er woensdag sprake van de warmste week in Nederland ooit gemeten.”

“Het was zaterdag 34,6 graden in De Bilt. Dat hoort niet vaak voor te komen, maar we zijn het normaal gaan vinden. Er is maar één mogelijkheid om deze temperatuurstijging terug te draaien, en dat is onze CO2-uitstoot terugdringen. Pas als die uitstoot nul is, zal de temperatuur stoppen met stijgen. De realiteit is dat we onze borst moeten natmaken. De hittegolven gaan nog extremer worden.”