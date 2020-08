Noodweer in beeld: bliksemschichten, hagelstenen en schuilen in een tunneltje

Het was gisteren de warmste 13 augustus ooit, maar het was hier en daar ook flink nat. Met name in Gelderland en Noord-Brabant kwam het water aan het eind van de dag met bakken uit de hemel. Dat zorgde voor veel overlast.

Zo kwam in Beek en Donk een boom op een auto terecht en hagelde het hard in Veghel. In de Efteling schuilde bezoekers massaal in een tunneltje. In Loon op Zand versperden takken de weg. Dat meldt omroep Brabant.

In Noord-Limburg moest de brandweer uitrukken vanwege losse takken en wateroverlast. Een paar uur later brak het noodweer ook los in Gelderland en Overijssel. In Wezep konden de inwoners kanoën door de straat. Op de A28 bij Zwolle had het verkeer last van takken op de weg, meldt RTV Oost.

Op Twitter werden er onder de hashtag #onweer plaatjes geplaatst van het noodweer.

Fietstunneltje onder de Midden Brabantweg vanuit Loon op Zand richting Kaatsheuvel blijft voorlopig dicht ivm hevige regen en hwt gevolg dat de tunnel vol water staat. pic.twitter.com/zzb1J0HcmZ — WA_loonopzand01 (@WA_loonopzand01) August 13, 2020

Corona bestaat niet als het regent in de Efteling.. pic.twitter.com/DAi4dym2L8 — Pim ✊🏿✊🏾✊🏽 (@Pim__) August 13, 2020

Je moet er even voor op je balkonnetje zitten, maar dan heb je toch echt een bliksemflits op de foto 🌩 #onweer #regen #bliksem #weerfoto pic.twitter.com/zCsm3jDNtI — Rutger Jongejan (@RutgerJongejan) August 13, 2020

Ondertussen zijn mensen boos op Buienradar, omdat in hun regio de voorspelde buien uitbleven…

Bij ons zou heel veel regen vallen volgens #buienradar , er zijn hooguit 3 druppeljes gevallen.. 🙈 — Edwin Siesem 🇳🇱 (@edwinsiesem) August 14, 2020

En ik de honden maar beloven gistereravond: straks gaat het heel hard regenen en onweren en dan gaan we buiten spelen in de regen. En zij maar wachten, en wachten, en wachten…. ze zijn NOG boos op me #buienradar 🐕😐🐶 — Foxie Foxtrot🐕🇳🇱🇮🇱 🐶 (@Foxie_Misha) August 14, 2020

Gisteren weer amper #neerslag in #Goes na indrukwekkende buiengrafieken eerder. Wat is hier aan de hand? Lijkt wel of buien spontaan oplossen of afbuigen bij Goes ! #buienalarm #buienradar #onweeralarm — goesegezant1 (@goesegezant1) August 14, 2020