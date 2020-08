Paard sterft tijdens toeristen koetsrit bij 36 graden

Ook in Zuid-Italië is het warm. Toch moest een paard midden op de dag, bij 36 graden in de schaduw een groepje toeristen rondrijden in het park van het Koninklijk Paleis van Caserta in Zuid-Italië.

Tijdens een van die toeristische tochtjes zakte het paard plots ineen. De combinatie van vermoeidheid en het warme weer leidde uiteindelijk tot zijn dood.

In steeds meer steden is deze vorm van dierenmishandeling verboden. Niet alleen omdat de paarden vaak te zware groepen toeristen moeten trekken, maar ook omdat ze als ze niet in actie zijn midden in een stad in de hitte staan te wachten op klanten.

Na deze vervelende gebeurtenis gaan stemmen op om de paardenkoetsjes in heel Italië te verbieden