Van oester tot garnaal: overal zit plastic in

Wie van zeevruchten houdt, eet plastic. Dat kun je concluderen na een studie onder vijf populaire soorten: in elke sample werden microplastics gevonden.

De onderzoekers van de universiteit van Queensland in Australië kochten op de markt vijf krabben, tien porties inktvis, tien tijgergarnalen, tien oesters en tien sardines. “Als iemand een gemiddelde portie oesters of inktvis eet, krijgt hij ongeveer 0,7 milligram plastic binnen. Eet je sardines dan is dat tot wel 30 mg,” legt onderzoeker Francisca Ribeiro uit. “Ter vergelijking, 30 mg is het gemiddelde gewicht van een rijstkorrel.”

Dit is in lijn met eerdere studies. Hoewel er ook plastic wordt gevonden in tal van andere producten, zoals zout, suiker, alcohol en water heeft onderzoek uitgewezen dat zeevruchten het meeste plastic bevatten. In gebieden waar mensen veel garnalen, oesters en andere zeedieren krijgen sommigen wel 11.000 plasticdeeltjes per jaar binnen.

Of dat schadelijk is voor de gezondheid is nog niet bekend, maar het klinkt als een goed idee om daar verder onderzoek naar te doen.