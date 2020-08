Aarde minder snel opgebruikt: voor het eerst valt Earth Overshoot Day later

Er is een pandemie voor nodig, maar dan valt Earth Overshoot Day ook ruim drie weken later dan vorig jaar. De dag waarop we meer hulpbronnen hebben opgemaakt dan de aarde kan produceren is voor het eerst sinds de jaren zeventig niet eerder dan het jaar ervoor.

Het Global Footprint Network rekent ieder jaar uit op welke dag de aarde is opgebruikt. Vorig jaar was dat op 29 juli. Dit jaar is dat op 22 augustus. Dat is direct het gevolg van de lockdowns om de coronapandemie in te dammen. Daardoor is er een tijdelijke terugval in CO2-uitstoot en werden er veel minder bomen gekapt. Onze ecologische voetafdruk is daarmee 9,3 procent kleiner dan vorig jaar, aldus de onderzoekers.

“Maar dat is niet iets om te vieren,” zegt de directeur van Global Footprint Network, Mathis Wackernagel donderdag in een online presentatie. “Het is niet gebeurd als gevolg van beleid, maar als gevolg van een ramp.”

Earth Overshoot Day wordt berekend door te kijken naar de wereldwijde behoefte van de mens aan eten, energie en ruimte voor huizen en wegen en wat er nodig is om de CO2-uitstoot te absorberen. Door dat te vergelijken met wat er duurzaam beschikbaar is, komen de onderzoekers tot de schatting dat de mensheid 60 procent meer verbruikt dan kan worden hernieuwd. Het betekent dat we eigenlijk 1,6 Aardes nodig hebben. “Het is net als met geld. We kunnen meer uitgeven dan we hebben, maar niet voor altijd,” besluit Wackernagel.