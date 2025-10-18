Bloedtest spoort meer dan 50 soorten kanker op

Een bloedtest die meer dan 50 soorten kanker kan opsporen in een vroeg stadium, laat veelbelovende resultaten zien. De test kan zelfs soorten vinden waar vandaag de dag helemaal geen screening voor bestaat.

Wanneer je kanker hebt, breken er kleine stukjes DNA af van de tumor. Deze stukjes zweven vervolgens rond in je bloedbaan. De nieuwe test, de zogenoemde Galleri-test, kan deze stukjes DNA opsporen in je bloed. De test kan zelfs aangeven waar in je lichaam de kanker zich bevindt.

De Galleri-test werd getest op 25.000 personen. Bijna één procent van hen testte positief. Bij bijna twee op drie van deze mensen werd later daadwerkelijk kanker vastgesteld. Meer dan de helft van deze kankers werd in een vroeg stadium ontdekt. Dat maakt de kans op een succesvolle behandeling veel groter.

In driekwart van de gevallen ging het om soorten kanker waarvoor vandaag de dag geen screeningsprogramma bestaat, zoals alvleesklier-, blaas-, eierstok- en maagkanker. De test gaf ook vrijwel geen valse alarmen: bij meer dan 99 procent van de mensen met een negatieve uitslag bleek inderdaad geen kanker aanwezig.

Kanttekeningen

Toch waarschuwen de wetenschappers voor overenthousiasme. Clare Turnbull van het Institute of Cancer Research in Londen vertelt aan de Britse openbare omroep BBC dat nog bewezen moet worden of eerdere detectie ook daadwerkelijk leidt tot minder sterfgevallen door kanker. Ook bestaat het risico op overdiagnose: het vinden van kankers die mogelijk nooit voor problemen hadden gezorgd.

De NHS in Engeland voert momenteel een groter onderzoek uit met 140.000 patiënten. De resultaten daarvan worden volgend jaar verwacht. Later moet een onderzoek met een miljoen patiënten plaatsvinden.