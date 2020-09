Apocalyptische beelden uit Californië: zoveel land is er al verwoest

De bosbranden in Californië woeden onverminderd voort. De lucht boven San Francisco kleurt rood en het vuur breidt zich steeds verder uit in de Amerikaanse staat. Het is moeilijk voor te stellen hoeveel land er precies in de as is gelegd. Om inzicht te bieden heeft de BBC een handige video gemaakt.

Er is al bijna 8.100 vierkante kilometer land verwoest. Dat is meer dan het oppervlak van de provincies Noord- en Zuid-Holland bij elkaar, oftewel 10 keer de omvang van New York.

Mocht je denken: er zijn toch elk jaar bosbranden daar. Dat klopt, maar vorig jaar was er rond deze tijd ‘slechts’ 478 vierkante kilometer afgebrand.

Ondertussen kleurt de hemel boven San Francisco en andere Californische steden oranje en rood. Het regent as. “Dichterbij het vuur, waar het as en de rook nog dikker zijn, wordt het zonlicht compleet gedempt. Het lijkt wel nacht,” zegt CNN-meteoroloog Judson Jones.

“Het is surrealistisch,” vertelt getuige Sneha Patil. “Het leek alsof ik vanochtend wakker was geworden op Mars.” Michelle McKeown uit Oakland zegt tegen CNN dat mensen om 10 uur ‘s ochtends het licht aan hebben in huis. “Het is griezelig, apocalyptisch en angstaanjagend.”