Sla niet zomaar een wesp dood, ze redt de planeet

Ze zijn er volop. En nu het weer zomer wordt zijn ze er zeker en merken we het ook: wij zijn net als de wespen buiten.

Het gerucht gaat dat wespen, anders dan bijen, nutteloos zijn. Maar dat zijn ze niet. Ze hebben het nut dat ze wesp zijn, net als wij het nut hebben dat we mens zijn. Maar ze hebben ook ‘objectief’ zin.

Wespen zijn belangrijk voor het milieu. Het zijn jachtdieren, die de populatie van potentiële plagen zoals bladluizen en rupsen in toom houden. Een leven zonder wespen zou betekenen dat er veel meer insectenplagen zouden zijn in de landbouw en in onze tuinen. Ook voor het verspreiden van pollen is de wesp enorm belangrijk, net als de bij bestuift de wesp bloemen door nectar te drinken.

En dat steken? Over het algemeen kun je een steek voorkomen door je rustig te gedragen en de insecten niet te irriteren. Dus wild met de armen gan wapperen is geen goed idee. Stilzitten wel. Wespen steken vaker dan bijen, maar de steken van bijen kunnen tien keer meer toxisch zijn.