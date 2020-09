Thais nationaal park stuurt achtergelaten troep terug naar toeristen

Een nationaal park in Thailand heeft schoon genoeg van toeristen die hun troep niet opruimen. Kampeerders, die in het park overnachten en afval achterlaten, kunnen erop rekenen dat ze hun lege pakjes en zakjes in de brievenbus krijgen.

De Thaise milieuminister heeft bekendgemaakt dat de rommel, die toeristen achterlaten in het populaire Khao Yai National Park bij Bangkok, wordt teruggestuurd naar de vervuiler. Dat is eenvoudiger dan je denkt: wie het park bezoekt, moet reserveren en daarbij naam- en adresgegevens invullen.

Milieuminister Varawut Silpa-archa plaatste foto’s op Facebook van rommel verpakt in dozen klaar om verscheept te worden. “Je eigen troep, we sturen het naar je terug,” staat erbij. Ook herinnert hij mensen eraan dat er grote boetes staan en mogelijk zelfs gevangenisstraf op het vervuilen van het park. “Je bent deze dingen vergeten in Khao Yai National Park,” staat er nog bij de doos met afval.

De parkwachters zeggen dat de achtergelaten rommel gevaarlijk kan zijn voor dieren, die het proberen op te eten. Het Khao Yai National Park is meer dan 2000 vierkante kilometer groot en erg populair bij wandelaars. Het is het oudste nationaal park van Thailand.