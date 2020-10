Kun je zelf je blootstelling aan luchtvervuiling verminderen?

Luchtvervuiling lijkt min of meer een gegeven: het is er nu eenmaal en je gaat toch niet verhuizen naar het noorden van Zweden voor schonere lucht. Of kun je zelf toch wat doen om wat minder fijnstof binnen te krijgen?

Vooral de kleine fijnstofdeeltjes van minder dan 2,5 micrometer (PM2,5) zijn schadelijk voor de gezondheid. Te veel blootstelling eraan kan leiden tot longaandoeningen en hart- en vaatziekten. De Wereldgezondheidsorganisatie acht de lucht in Nederland met een gemiddelde van 12 PM2.5 per µg/m3 ‘gematigd onveilig’. Tot 10 PM2,5 wordt als veilig beschouwd. Maar dat is zoals gezegd een gemiddelde. Het maakt nogal wat uit of je in het centrum van Rotterdam woont of in Oost-Groningen.

Maar ook scheelt het behoorlijk of je dagelijks uren op je brommertje over een drukke weg rijdt of dat je altijd binnen bent in een goed geventileerde ruimte. De universiteit van Brussel deed onderzoek met behulp van sensoren op de telefoons van zeven inwoners van de Belgische hoofdstad om zo in kaart te kunnen brengen waar ze in welke mate werden blootgesteld aan luchtvervuiling. Belangrijkste conclusie: de verschillen tussen mensen zijn groot.

Verschillen

“We worden niet overal op dezelfde manier aan luchtvervuiling blootgesteld. Er zitten belangrijke verschillen tussen de locaties waar we ons bevinden, maar ook tussen de tijdstippen waarop we dat doen”, legt onderzoeker Nicola da Schio uit. “De belangrijkste hotspots voor individuele blootstelling bleken de woning – vanwege de hoeveelheid tijd die we daar doorbrengen – en transportmiddelen, omdat onderweg de vervuilingsniveaus het hoogst zijn.”

Er bleken grote verschillen tussen de onderzochte mensen. “Onder meer de precieze woonplek, reistijden en activiteiten zijn zeer bepalend. Maar waar we wonen en welke transportmiddelen we waar nemen maken deel uit van een groter individueel en collectief verhaal dat niet zomaar kan worden veranderd,” denkt Da Schio.

Tips

Toch zijn er wel enkele dingen die je kunt doen om minder smerige lucht in te ademen. Het Longfonds adviseert bijvoorbeeld om voor rustigere wegen te kiezen. Op drukke wegen adem je 3 tot 10 keer zoveel fijnstof in, klinkt het. In huis is het belangrijk om regelmatig te luchten, zeker als je aan het koken bent. Verder raadt het Longfonds aan om op windstille warme zomerdagen inspanning in de middag buiten te vermijden, vanwege mogelijke smog. Maar ook als het vriest hangt er meer fijnstof in de lucht. Na regen en bij harde wind is de lucht juist schoner.

Hier kun je live volgen hoe het met de luchtkwaliteit in jouw woonplaats is gesteld.