In poolijs verborgen tijdcapsule uit 2018 nu al aangespoeld

De passagiers aan boord van een ijsbreker, die in 2018 aankwam op de Noordpool, verborgen een tijdcapsule in het ijs. Het idee was dat de metalen cilinder daar zeker 30 tot 50 jaar opgeslagen zou liggen, maar nu al blijkt het ijs zo ver gesmolten dat de capsule aanspoelde aan de Ierse kust.

De crew en passagiers van het schip 50 Years of Victory stopten in de tijdcapsule brieven, gedichten, foto’s, wijnkurken, bierviltjes, een menukaart en andere spullen uit het begin van de 21ste eeuw, gericht aan een ieder die de capsule in de toekomst zou ontdekken.

Geschokt

Maar die toekomst kwam een stuk sneller dan gedacht. Naar verwachting zou de cilinder decennialang vastzitten, voordat het ijs door de opwarming van de aarde zo ver zou smelten dat de capsule los zou komen en ergens aan zou spoelen. Maar het is 2020, twee jaar later dus, en de tijdscapsule heeft meer dan 3200 kilometer afgelegd om aan de noordwestkust van Ierland aan te spoelen.

In één Engelstalige brief, geschreven op 4 augustus 2018 staat: “Alles is hier bedekt met ijs. We denken dat als deze brief wordt gevonden al het ijs helaas verdwenen zal zijn.”

Een van de schrijvers is een Instagrammer uit het Russische St. Petersburg, die Sveta wordt genoemd. Volgens de passagier van het schip was de verwachting dat de cilinder na 30 tot 50 jaar pas zou worden gevonden. Sveta is geschokt dat de capsule al zo snel uit het ijs tevoorschijn is gekomen.

Omslagpunt

Op de Noordpool warmt de aarde nog veel sneller op dan elders. In de afgelopen tien jaar is de temperatuur er gemiddeld met bijna 1 graad gestegen. Op één keer na was er nog nooit zo weinig zee-ijs als afgelopen jaar.

De Groenlandse ijskap verloor een recordhoeveelheid ijs, gelijk aan 1 miljoen ton per minuut. De jaarlijkse sneeuwval is niet langer genoeg om het zomerse ijsverlies aan te vullen. Wetenschappers vrezen dan ook dat een omslagpunt is bereikt. Een studie van Nature Climate Change voorspelt dat de Noordelijke IJszee mogelijk al in 2035 volledig ijsvrij is in de zomer.