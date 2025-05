Zoon president Oeganda zegt bodyguard oppositieleider te martelen: "Ik moet hem nog castreren"

De Oegandese generaal Muhoozi Kainerugaba zegt een bodyguard van oppositieleider Bobi Wine vast te houden in zijn kelder en te martelen. De legerleider, die ook de zoon is van president Yoweri Museveni schreef op X dat hij de lijfwacht heeft geslagen en kaalgeschoren en deelt een waarschuwing aan Wine: "Jij bent de volgende."

"Ik moet hem nog castreren", dreigt Kainerugaba verder. De 51-jarige generaal lijkt te worden klaargestoomd om zijn vader op te volgen als president. Museveni is sinds 1986 aan de macht, maar is inmiddels 80 jaar.

In januari 2026 moeten verkiezingen plaatsvinden in Oeganda, maar nu al merkt de oppositie dat de onderdrukking flink toeneemt. Wine, een voormalige zanger, is de belangrijkste rivaal van Museveni en staat op het punt om zijn campagne te beginnen. Volgens hem is de ontvoering van zijn bodyguard "een reminder voor de wereld hoe ver de rechtstaat in Oeganda is afgebroken."