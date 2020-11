Het gemuteerde virus dat in Denemarken van nertsen naar mensen is overgesprongen, verspreidt zich onder mensen. De regering sluit nu scholen, horeca en openbaar vervoer in de regio waar meerdere ‘nertsenvarianten’ de ronde doen. Er zijn sterke aanwijzingen dan de mutaties toekomstige vaccins nutteloos maken.

Engeland heeft de grenzen al gesloten voor Denen. Nederland heeft de grenzen nog niet eens gesloten voor nertsen. Intussen wordt almaar duidelijker hoe groot de rol van de nertsenfokkerijen is als broeihaarden voor het nieuwe coronavirus. Tussen juni en oktober zijn meerdere ‘nertsenvarianten’ van sars-CoV-2 gevonden bij 214 Denen. Het gaat om vijf verschillende varianten die naar de mens moeten zijn overgesprongen, schrijft De Standaard

Doorgaan met nertsenfokkerij vormt een aanzienlijk risico voor de volksgezondheid tijdens een aanhoudende coronapandemie, waarschuwde het Deens gezondheidsinstituut, schrijft Der Spiegel

Het kabinet heeft ‘nog geen signalen’ dat het coronavirus zich heeft gemuteerd in nertsen, zoals in Denemarken is gebeurd. “Voor zover we nu kunnen overzien, is dat in Nederland niet het geval”, zegt Hugo de Jonge.