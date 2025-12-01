ECONOMIE
Bekende neuroloog adviseert: “Wil je dementie voorkomen? Stop dan op deze leeftijd met alcohol!”

Ziekte, Gezondheid, gezondheidszorg
door Peter Janssen
maandag, 01 december 2025 om 10:25
Breekt het koude zweet je nu al uit bij de gedachte aan 'Dry January' en beginnen de jaren te tellen, dan hebben we slecht nieuws voor je. De gerenommeerde neuroloog Richard Restak adviseert met klem om vanaf je 65ste helemaal te stoppen met drinken. Het risico op dementie stijgt namelijk flink naarmate je ouder wordt en alcohol speelt daarbij een grotere rol dan veel mensen denken.
De Alzheimer’s Society waarschuwt al langer dat overmatig drinken het risico op dementie kan vergroten. Alcohol tast namelijk het volume van de witte hersenstof aan, wat op zijn beurt de hersenfunctie vermindert. Dr. Richard Restak, neuropsychiater en auteur van 'How to Prevent Dementia: An Expert’s Guide to Long-Term Brain Health', windt er geen doekjes om. Hij noemt alcohol een “directe neurotoxine” en komt met een harde grens: mensen van 65 jaar en ouder zouden alcohol volledig uit hun leven moeten schrappen.
Uitstekende maatregel
Volgens Restak is dat geen overdreven maatregel. “Op die leeftijd vergroot alcohol je risico op gezondheidsproblemen, waaronder dementie”, legt hij uit. Hij vindt bovendien dat iedereen – jong en oud – zijn afhankelijkheid van alcohol moet heroverwegen, zeker als je het gebruikt om je stemming te verbeteren, voor ontspanning of het opkrikken van je zelfvertrouwen.
Een van de meest ernstige gevolgen van langdurig overmatig drinken is het Wernicke-Korsakoff-syndroom, een vorm van hersenschade die leidt tot zwaar geheugenverlies. Dit syndroom ontstaat door een direct toxisch effect van alcohol en door een tekort aan vitamine B1, een probleem dat veel voorkomt bij zware drinkers.
Hoewel 65 voor veel mensen misschien nog ver weg lijkt, is het volgens experts nooit te vroeg om kritisch naar je drinkgedrag te kijken. Minder drinken – of helemaal stoppen – kan op de lange termijn een enorm verschil maken voor je fysieke en mentale gezondheid. Een koud biertje klinkt verleidelijk, maar een gezond brein op latere leeftijd is misschien nog wel een aantrekkelijker vooruitzicht.
Bron: My Modern Met

