Met dit simpele trucje krijg je je hartslag omlaag na angst of stress

Het overkomt iedereen weleens: je schrikt ergens van, bent gestrest voor iets of gewoon bang: je hartslag schiet de lucht in en, zeker bij aanhoudende stress, zakt hij maar langzaam weer. Gelukkig is er een makkelijk trucje om je hart tot rust te brengen.

Daarover vertelt arts Trisha Pasricha in The Washington Post. Ze komt met een klassieke techniek, die valt onder de vagale manoeuvres. Daarbij wordt de nervus vagus ingezet, een zenuw van de hersenen naar organen in de buik.

Pasricha noemt de Valsalva-manoeuvre als manier om je hartslag te laten zakken. Het komt er eigenlijk op neer dat je je oren laat ploppen. De arts raadt aan om er een rietje bij te pakken.

"Plaats een rietje in je mond en knijp het andere uiteinde dicht. Blaas ongeveer 15 tot 20 seconden. Heb je geen rietje? Dan plaats je je vinger in je mond en blaas je er tegenaan alsof het een rietje is. Vagale manoeuvres hebben een succespercentage van 54 procent bij het terugbrengen van de hartslag naar een normale snelheid.”

Het is dus bepaald geen garantie dat je hartslag omlaag gaat, maar het is het proberen waard.