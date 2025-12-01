Sinaasappelsap blijkt een stuk gezonder dan wetenschappers dachten

We schenken het vaak gedachteloos in, maar een gewoon glas sinaasappelsap blijkt verrassend veel te doen in het lichaam. Nieuwe studies laten zien dat dagelijks sinaasappelsap drinken invloed heeft op de activiteit van duizenden genen die betrokken zijn bij bloeddruk, ontstekingen en de manier waarop we suiker verwerken.

In een recente studie dronken volwassenen twee maanden lang elke dag 500 ml puur, gepasteuriseerd sinaasappelsap. Na 60 dagen waren genen die normaal ‘aan’ gaan bij stress of ontsteking juist minder actief. Ook SGK1, een gen dat invloed heeft op hoeveel zout de nieren vasthouden, werd afgezwakt. Dit sluit aan bij eerdere bevindingen dat een dagelijkse portie sinaasappelsap de bloeddruk licht kan verlagen.

De vermoedelijke krachtpatser in sinaasappelsap is hesperidine, een citrusflavonoïde met antioxiderende en ontstekingsremmende eigenschappen. Het stofje lijkt processen te beïnvloeden die samenhangen met hoge bloeddruk, cholesterol en suikerstofwisseling.

Interessant is dat het effect per persoon verschilt. Dikkere mensen lieten grotere veranderingen zien in genen die te maken hebben met vetstofwisseling, terwijl slankere deelnemers vooral minder ontstekingsactiviteit vertoonden.

Breder onderzoek ondersteunt dit beeld. Een analyse van 15 gecontroleerde studies liet zien dat regelmatig sinaasappelsap drinken zowel insulineresistentie als cholesterolwaarden kan verlagen. Een andere review onder mensen met overgewicht vond kleine maar betekenisvolle dalingen in systolische bloeddruk en een stijging van het ‘goede’ HDL-cholesterol.

Ook goed voor je darmen

Ook de darmflora lijkt mee te profiteren. In één onderzoek zorgde een maand lang bloedsinaasappelsap voor meer bacteriën die korte-keten vetzuren produceren – stoffen die helpen bij het verlagen van ontstekingen en het ondersteunen van een gezonde bloeddruk. De deelnemers kregen ook betere bloedsuikerwaarden.

Voor mensen met metabool syndroom – een combinatie van hoge bloeddruk, verhoogde bloedsuiker en overgewicht – kunnen de voordelen extra groot zijn. Zo verbeterde bij 68 obese deelnemers de werking van de bloedvatwand na dagelijkse consumptie van sinaasappelsap, wat wordt gezien als een belangrijke factor voor een lager risico op hart- en vaatziekten.

Niet alle onderzoeken tonen dezelfde effecten, maar het totaalbeeld is duidelijk: sinaasappelsap is meer dan suikerwater. Hele vruchten blijven de beste keuze vanwege de vezels, maar een dagelijks glas puur sap kan bijdragen aan minder ontsteking, betere bloeddoorstroming en gunstigere bloedwaarden.