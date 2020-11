1 procent van de mensen veroorzaakt helft van CO2-uitstoot door luchtvaart

Het lijkt soms alsof iederéén de godganse tijd in een vliegtuig stapt, maar dat is niet zo. Sterker nog, de helft van alle CO2, die vliegtuigen uitstoten, komt voor rekening van slechts 1 procent van de mensen op de wereld.

Dat blijkt uit onderzoek waar The Guardian over schrijft op basis van data over 2018. Slechts 11 procent van de wereldbevolking stapte in dat jaar in een vliegtuig en maar 4 procent ging naar het buitenland. Amerikaanse vliegtuigpassagiers laten verreweg de grootste ecologische voetafdruk achter van alle rijke landen. De totale CO2-uitstoot door vliegtuigen in de VS is hoger dan die van de tien daaropvolgende landen bij elkaar, waaronder het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Japan.

De luchtvaart veroorzaakte in 2018 ongeveer een miljard ton aan CO2-uitstoot. De kosten om dat op te lossen zijn zo’n 100 miljard dollar, raamden de onderzoekers. De vliegmaatschappijen hebben daar helemaal niets van betaald, wat dus eigenlijk betekent dat ze ieder jaar opnieuw een reusachtige subsidie ontvangen.

Over het algemeen vliegen veel meer mensen in rijke dan in arme landen. Zo maakten Amerikanen 50 keer meer vliegkilometers dan Afrikanen, maar ook binnen landen zijn de verschillen groot. Maar liefst 65 procent van de Duitsers vloog helemaal niet in 2018. De onderzoekers concluderen dan ook dat maar een heel kleine groep mensen vaak vliegt en dus relatief veel impact heeft op de klimaatcrisis.

Het wereldwijde vliegverkeer is in korte tijd rap gegroeid: de hoeveelheid CO2-uitstoot door de luchtvaart steeg met 32 procent tussen 2013 en 2018. De coronacrisis zorgt weliswaar voor een dramatische daling, maar naar verwachting zit de uitstoot in 2024 weer op het oude niveau.