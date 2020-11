Mysterieuze monoliet gevonden in Amerikaanse woestijn

Biologen waren vanuit een helikopter schapen aan het tellen in de woestijn van de Amerikaanse staat Utah, toen ze een wel heel bijzonder bouwwerk tegenkwamen. Midden in een compleet verlaten gebied verrees ineens een grote metalen monoliet.

De monoliet was in de grond vastgezet tussen rode rotsen en leek zo’n 3,6 meter groot. In een interview met lokale zender KSLTV zegt helikopterpiloot Bret Hutchings: “Het is het vreemdste dat ik daar in alle jaren dat ik er rondvlieg heb gezien.”

Volgens Hutchings zag een bioloog die de schapen aan het tellen was de structuur als eerste vanuit de lucht. “Hij zei: ho, ho, ho, draai om, draai om. Er staat daar iets. We moeten gaan kijken.”

Ze grapten nog tegen elkaar dat het iets buitenaards was, maar daar gaan ze niet vanuit. “Ik denk dat het gewoon door een kunstenaar is neergezet of door iemand die groot fan is van 2001: A Space Odyssey,” refererend aan de scene in de film uit 1968 waarin plots een zwarte monoliet verschijnt.

Ook de lokale autoriteiten denken dat het een soort kunstwerk is, maar ze zeggen er wel bij dat het verboden is om zomaar dingen te bouwen in de woestijn.