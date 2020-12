Grootste ijsberg ter wereld dreigt op eiland te botsen: mogelijk duizenden dieren dood

Een gigantische ijsberg drijft recht op de kust van South Georgia af. Op dit piepkleine eilandje in het zuiden van de Atlantische Oceaan wonen duizenden pinguïns en zeehonden. Loopt de ijsschots daar vast dan kunnen de dieren veel minder makkelijk aan voedsel komen en dreigt de hongerdood.

Door de opwarming van de aarde breken ijsschotsen veel sneller af van het Antarctisch schiereiland. Zo kwam in juli 2017 ook de A68, een enorme ijsberg van een biljoen ton, los van de Larsen C-ijsplaat. Het ijs is nog 4200 vierkante kilometer groot. Een Brits defensievliegtuig maakte er indrukwekkende beelden van.

FRANS LANTING

Omdat de ijsberg maar 200 meter diep is, kan hij gevaarlijk dichtbij de kust van South Georgia komen. Volgens experts is het fifty-fifty of het ijs daar vastloopt of langs het eiland drijft. South Georgia is 3700 vierkante kilometer groot en er leven duizenden koningspinguïns, zeehonden, zeeleeuwen en wandelende albatrossen.

Het zou een ecologische ramp betekenen als die een enorme omweg moeten maken om eten te vinden, omdat er een gigantische ijsberg voor hun neus ligt. Hoogstwaarschijnlijk sterven ze dan een hongerdood. Het duurt tien jaar voor het ijs gesmolten is.

