De Mount Everest is bijna een meter hoger geworden

De Mount Everest is officieel 86 centimeter hoger dan tot nu toe werd gedacht. Dat zijn Nepal en China samen overeengekomen. ‘s Werelds hoogste berg is nu 8848,86 meter hoog.

De twee landen verschilden lange tijd van mening over of de sneeuwkap op de top meegerekend moet worden of niet. Volgens China’s eerdere officiële meting was de berg in de Himalaya vier meter lager dan wat Nepal beweerde. Nu zijn beide landen het eens geworden over de nieuwe hoogte.

De Everest staat op de grens van China en Nepal en bergbeklimmers kunnen van allebei de kanten de berg op. De Mount Everest is 50 tot 60 miljoen jaar oud en groeit nog steeds een halve meter per eeuw. Op de absolute top kunnen maar zes mensen staan.

Autoriteiten in Nepal vertelden aan de BBC al in 2012 dat ze door China onder druk waren gezet om hun officiële hoogte van de berg aan te passen. Daarop besloten ze zelf opnieuw te gaan meten. Dat was voor het laatst gedaan in 1954.

Vier Nepalese landmeters trainden twee jaar voor de missie. Het zeeniveau wordt als nulpunt gebruikt. Het is dan ook lastiger om vast te stellen waar het laagste punt is dan waar de top is. Nepal nam de baai van Bengalen als laagste punt. Met allerlei formules werd de top berekend, maar uiteindelijk moest er natuurlijk ook op de top gekeken worden wat het hoogste punt is.