Honden begrijpen je toch niet zo goed als gedacht

Hele verhalen vertel je aan je trouwe viervoeter en hij spitst zijn oren, kijkt je begrijpend aan, maar snapt je hond ook echt wat je bedoelt? Waarschijnlijk niet. Een paar basale opdrachten als ‘zit’ of ‘lig’ kan hij nog vatten, maar al wat daar een beetje op lijkt, klinkt voor hem hetzelfde.

Honden kunnen geen onderscheid maken tussen woorden die enigszins hetzelfde klinken, concluderen onderzoekers van de Eötvös Loránd University in Boedapest. “Hoewel honden opmerkelijke capaciteiten hebben op het gebied van communicatie en sociale vaardigheden, is het aantal woorden dat ze kunnen leren erg beperkt,” leggen de onderzoekers uit in hun paper.

Volgens de wetenschappers heeft het niets te maken met het vermogen van honden om klanken te onderscheiden, maar wel met de manier waarop de dieren hun aandacht focussen. Ook kinderen onder de veertien maanden lukt het niet om onderscheid te maken tussen gelijk klinkende woorden, terwijl ze het verschil wel horen. Honden lijken maar niet over die fase heen te komen en kunnen dus niet alle klanken verwerken die samen een woord maken, aldus de onderzoekers.

Dit kan verklaren waarom honden maar een beperkt aantal woorden kunnen leren en ook waarom ze ons lang niet zo goed begrijpen als we denken. Veel woorden klinken voor hen hetzelfde.