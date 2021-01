Op strand in Bali spoelt dagelijks 60 ton plastic aan

De stranden van Bali zijn leeg, tenminste als je naar het aantal badgasten kijkt. Ze liggen wél vol met plastic. Dagelijks spoelt er aan de ooit zo paradijselijke kust tot wel 60 ton plastic aan.

Elk jaar rond deze tijd is het raak. De golfstromen, moesson én de hopeloze vervuiling door mensen maken dat de Balinese stranden vol liggen met troep. Maar dit jaar is het nog erger dan anders. “We werken heel hard om de stranden schoon te maken, maar het afval blijft komen”, zegt Wayan Puja van het lokale milieuagentschap van Badung. “Elke dag zetten we ons personeel, onze trucks en onze diepladers in.”

Vrijdag ruimden ze 30 ton op, zaterdag 60 ton. Volgens onderzoeker Denise Hardesty wordt het steeds erger. “Het is niet nieuw en niet verrassend. Het gebeurt elk jaar. Maar in de laatste tien jaar is het aan het toenemen.” Normaal gesproken zijn er duizenden toeristen op Bali, maar door de pandemie zijn die weggebleven.

Nu de stranden zo vol liggen met troep, past er ook bijna geen toerist meer bij. Dat heeft ook met de afvalverwerking op Bali te maken, legt de gouverneur van het Indonesische eiland uit. “De overheid in Badung moet een eigen afvalsysteem hebben op Kuta Beach, compleet met al het nodige materiaal en personeel, zodat afval dat op het strand aankomt snel opgeruimd wordt. In de seizoenen wanneer er toeristen zijn moet het systeem 24 uur per dag werken.”

Wereldwijd wordt er meer dan 400 miljoen ton plastic per jaar geproduceerd. Meer dan een derde daarvan bestaat uit verpakkingen. Tegen 2025 zal er jaarlijks meer dan 600 miljoen ton plastic bijkomen.

Van al het plastic wordt slechts 9 procent gerecycled, 40 procent wordt gecontroleerd weggegooid, 14 procent wordt gecontroleerd verbrand en 32 procent belandt in het milieu. Zo’n 12,5 miljoen ton komt elk jaar in zee terecht.

Schoonmakers proberen de stranden op te ruimen, maar elke dag komen er opnieuw tonnen plastic bij. EPA/MADE NAGI

Sommige toeristen weten tussen het plastic door toch de zee te bereiken. EPA/MADE NAGI